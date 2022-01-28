У FIFA та eFootball з'явився конкурент: перший геймплей футбольного симулятора UFL

Розробники зі студії Strikerz Inc. повноцінно представили футбольний симулятор UFL. Вони показали перші геймплейні кадри та поділилися новою інформацією про цей проєкт.

Улітку минулого року студія Strikerz Inc. оголосила, що працює над новим футбольним симулятором з назвою UFL. Тоді розробники показали лише малоінформативний тизер та поділилися загальною інформацією.

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А от перша повноцінна презентація відбулася лише вчора ввечері на офіційному ютуб-каналі відеогри. Під час прямої трансляції розробники не лише поділилися новою інформацією про гру UFL, а й вперше показали повноцінний геймплей.

Варто розпочати з того, що цей футбольний симулятор буде умовно-безплатним. Розроблюється він на ігровому рушії Unreal Engine при підтримці спортивної аналітичної фірми InStat. Автори UFL відзначили, що в їхній відеогрі всі рівні, а долю матчів вирішуватимуть лише навики гри (девіз "Fair to Play"). Здається, останнє це натяк на серію FIFA, яку часто критикують за штучне нівелювання різниці між рівнем гри геймерів ("гандикап").

Також розробники поділилися інформацією про ігрові режими, які з'являться в UFL. Згідно з їхніми даними, у відеогрі будуть звичайні онлайн та офлайн матчі, поєдинки у форматі 2 на 2 і 3 на 3, а також аналог Fifa Ultimate Team. Відомо, що в останньому режимі потрібно буде створити свою команду, змагатися в онлайн-дивізіонах, покращувати свій рейтинг та прокачувати гравців.

Зрозуміло, що будуть у футбольному симулятору UFL й реально існуючі команди та гравці. Щоправда, на момент написання матеріалу офіційно підтвердженими є лише кілька клубів та футболістів. До речі, серед них є донецький "Шахтар" та його вихованець Олександр Зінченко, який зараз виступає за "Манчестер Сіті".

Наостанок відзначимо, що реліз відеогри UFL має відбутися вже цьогоріч, щоправда, навіть приблизної дати розробники не назвали. Вийти вона має на такі платформи: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series та Xbox One.

Презентація футбольного симулятора UFL (геймплей на 14:50): відео