Летом прошлого года студия Strikerz Inc. объявила, что работает над новым футбольным симулятором под названием UFL. Тогда разработчики показали лишь малоинформативный тизер и поделились общей информацией.

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А вот первая полноценная презентация состоялась только вчера вечером на официальном ютуб-канале видеоигры. В ходе прямой трансляции разработчики не только поделились новой информацией об игре UFL, но и впервые показали полноценный геймплей.

Стоит начать с того, что этот футбольный симулятор будет условно-бесплатным. Разрабатывается он на игровом движке Unreal Engine при поддержке спортивной аналитической фирмы InStat. Авторы UFL отметили, что в их видеоигре все равны, а судьбу матчей будут решать только навыки игры (девиз "Fair to Play"). Кажется, последнее это намек на серию FIFA, которую часто критикуют за искусственное нивелирование разницы между уровнем игры геймеров ("гандикап").

Также разработчики поделились информацией об игровых режимах, которые появятся в UFL. Согласно их данным, в видеоигре будут обычные онлайн и офлайн матчи, поединки в формате 2 на 2 и 3 на 3, а также аналог Fifa Ultimate Team. Известно, что в последнем режиме нужно будет создать свою команду, соревноваться в онлайн-дивизионах, улучшать свой рейтинг и прокачивать игроков.

Понятно, что будут в футбольном симуляторе UFL и реально существующие команды и игроки. Правда, на момент написания материала официально подтверждены лишь несколько клубов и футболистов. Кстати, среди них есть донецкий "Шахтер" и его воспитанник Александр Зинченко, который сейчас выступает за "Манчестер Сити".

Напоследок отметим, что релиз видеоигры UFL должен состояться уже в этом году, правда, даже примерной даты разработчики не назвали. Выйти она должна на следующих платформах: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и Xbox One.

Презентация футбольного симулятора UFL (геймплей на 14:50): видео