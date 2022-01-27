Сколько существуют видеоигры столько и ведутся прения о том, побуждают ли они к насилию. Недавний случай из практики ФБР дает новый виток в этом вопросе: используется ли GTA Online в реальной торговле наркотиками?

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Согласно материалу от Forbes, в ноябре 2021 года сотрудники таможенной и пограничной службы в штате Аризона осмотрели джип, в котором обнаружили колоссальные 60 кг метамфетамина, бережно размещенные в топливном баке автомобиля.

Водитель, Алисса Наварро, заявила, что это не ее авто. По словам девушки, еще в январе она играла в GTA Online и встретила там мужчину по имени Джордж. Они немного поиграли вместе, и наконец добавили друг друга в социальной сети Snapchat, а потом даже встретились лично.

Однажды Джордж спросил Наварро, не хотела ли бы она поработать "бегунком" и транспортировать электронику из США на продажу в Мексику, и пообещал ей от 2000 долларов за поездку в зависимости от размера груза.

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В сообщениях в Snapchat, изъятых федералами, Джордж пообещал Наварро "кучу денег" и предложил ей использовать собственный джип для этих поездок.

Девушка согласилась и ей было сказано встретиться с мужчиной, по имени Альфредо в Мексике и отдать автомобиль. Затем, после пересечения границы, планы резко изменились и героине сказали увезти автомобиль в другое место, а по дороге заправить его на определенных заправочных станциях.

Forbes сообщает, что ранее в этом месяце Наварро не признала себя виновной по обвинению в сговоре с целью импорта и продажи метамфетамина. В любом случае эта история является хорошим примером того, почему важно быть осторожными с незнакомцами в Интернете, особенно в GTA Online.