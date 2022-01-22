Почти год назад мы рассказывали о пожилом поклоннике The Elder Scrolls V: Skyrim, которому довольно непросто дался переход на новую игровую платформу. Сам он разобраться не смог, поэтому для поиска помощи использовал довольно нестандартный способ.

Главный герой этой истории попал в похожую ситуацию, правда, для ее решения он использовал не такой древний метод. Итак, стоит начать с того, что несколько дней назад в разделе World of Warcraft на Reddit появился пост, который очень быстро стал популярным: более 4 тысяч лайков и 700 комментариев.

Пользователь с никнеймом Mydadwasbanned написал, что его 70-летний отец активно играет в World of Warcraft с 2007 года, то есть со времен дополнения The Burning Crusade. Пожилому геймеру очень нравится эта фентезийная вселенная, а особенно он любит заниматься прокачкой персонажей. Пользователь Mydadwasbanned добавил, что только одних охотников у него с десяток.

Но шесть месяцев назад он получил несправедливую блокировку в видеоигре World of Warcraft. Дело в том, что пожилой игрок не общается в чатах и очень медленно играет. Поэтому представители компании Blizzard подумали, что это простой бот. Пользователь Mydadwasbanned отметил, что они несколько раз обращались в службу поддержки, но те не помогли. Последние изучили эту ситуацию, но почему-то отказались разблокировать геймера.

Пользователи Reddit поддержали этого пожилого поклонника World of Warcraft, а также сразу же смогли достучаться до комьюнити-менеджера компании Blizzard. Последний связался с Mydadwasbanned, а уже через несколько часов аккаунт дедушки разблокировали. Представители компании признали свою ошибку и извинились. Добавим, что счастливый дедушка уже даже успел поблагодарить пользователей Reddit.

Пожилой геймер после разблокировки его аккаунта / Фото Reddit Mydadwasbanned

Пожилой геймер после разблокировки его аккаунта / Фото Reddit Mydadwasbanned