Майже рік тому ми розповідали про літнього шанувальника The Elder Scrolls V: Skyrim, якому досить непросто дався перехід на нову ігрову платформу. Сам він розібратися не зміг, а тому для пошуку допомоги використав досить нестандартний спосіб.

Головний герой цієї історії потрапив у схожу ситуацію, щоправда, для її розв'язання він використав не такий древній метод. Отже, варто розпочати з того, що кілька днів тому в розділі World of Warcraft на Reddit з'явився пост, який дуже швидко став популярним: понад 4 тисячі вподобань та 700 коментарів.

Користувач з нікнеймом Mydadwasbanned написав, що його 70-річний батько активно грає у World of Warcraft з 2007 року, тобто з часів доповнення The Burning Crusade. Літньому геймеру дуже подобається цей фентезійний всесвіт, а особливо він полюбляє займатися прокачуванням персонажів. Користувач Mydadwasbanned додав, що лише одних мисливців у нього з десяток.

Але шість місяців тому він отримав несправедливе блокування у відеогрі World of Warcraft. Річ у тім, що літній гравець не спілкується в чатах та дуже повільно грає. А тому представники компанії Blizzard подумали, що це простий бот. Користувач Mydadwasbanned відзначив, що вони кілька разів зверталися до служби підтримки, але ті не допомогли. Останні дослідили цю ситуацію, але чомусь відмовилися розблоковувати геймера.

Користувачі Reddit підтримали цього літнього шанувальника World of Warcraft, а також одразу ж змогли достукатися до ком'юніті-менеджера компанії Blizzard. Останній зв'язався з Mydadwasbanned, а вже через кілька годин обліковий запис дідуся розблокували. Представники компанії визнали свою помилку та попросили вибачення. Додамо, що щасливий дідусь вже навіть встиг подякувати користувачам Reddit.

Літній геймер після розблокування його облікового запису / Фото Reddit Mydadwasbanned

Літній геймер після розблокування його облікового запису / Фото Reddit Mydadwasbanned