Через 10 років безперервоного домінування ігор FIFA у Великій Британії цій неймовірній серії настав кінець. У 2023 році його перервала ще одна гра, напряму пов'язана з Британією – Hogwarts Legacy.

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Новий лідер британських чартів

У 2023 році саме Hogwarts Legacy посіла перше місце, випередивши EA Sports FC 24, яка прийшла на заміну FIFA 24, першу футбольну гру від EA з моменту завершення дії договору з ФІФА.

Action-RPG за мотивами всесвіту чарівника Гаррі Поттера вийшла у лютому 2023 року. Найвищі продажі гри були на PS5, що склало понад половину від загального обсягу. PS4 посіла друге місце за фізичними продажами, за нею слідує Switch.

Трейлер гри Hogwarts Legacy: дивіться відео

Протягом 2023 року у Великій Британії було продано 12,76 мільйона фізичних копій ігор. Це майже на 5% менше, ніж у попередньому році. Без сумніву, це пов'язано зі зростанням популярності цифрових ігор та кращою доступністю бездискових консолей.

Крім того, дві з найбільших ігор 2023 року, Baldur's Gate 3 та Alan Wake 2, не отримали фізичних видань, а були доступні лише в цифровому форматі на всіх платформах.