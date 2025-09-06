Один з найлегендарніших та найкасовіших режисерів в історії Голлівуду мав бажання зняти фільм за мотивами гри Call of Duty, але йому відмовили розробники з Activision.

Легендарний голлівудський режисер міг поповнити свою вражаючу фільмографію блокбастером за мотивами відомої серії шутерів Call of Duty, але розробники побоялися довірити йому цю справу, інформує 24 Канал з посиланням на Gamerant.

Спілбергу не хотіли давати свободу?

Після новини про те, що студія Paramount отримала права на створення кіноадаптації Call of Duty, у мережі з'явилася інформація про те, що ще раніше її дуже хотів зняти іменитий голлівудський митець.

Мова про відомого завдяки таким кінострічкам як "Щелепи", "Парк Юрського періоду", "Список Шиндлера" та багатьом іншим, найкасовішого режисера в історії індустрії – Стівена Спілберга.

Хто входить до трійки найкасовіших режисерів? За зібраними у прокаті коштами безумовним лідером є Стівен Спілберг, фільми якого заробили понад 11 мільярдів доларів. На другій та третій сходинці цього рейтингу перебувають Джеймс Кемерон та Крістофер Нолан.

Як повідомляють, Спілберг пропонував Activision власну версію фільму по Call of Duty, але розробники побоялися його бажання отримати повний та безумовний контроль над творчим процесом і угоди не сталося.

Цікаво, що режисер неодноразово заявляв, що він "великий шанувальник відеоігор", а його син якось проколовся, що саме Call of Duty належить до найулюбленіших відеоігор батька, тож вельми шкода, що такої колаборації не відбулося.

Наразі усі деталі екранізації від Paramount залишаються таємницею, тож геймери у мережі можуть лише припускати якому режисерові випаде нагода, якої так прагнув сам Стівен Спілберг.