За словами його сина, легендарний Стівен Спілберг є великим шанувальником відомої відеоігрової серії.

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Яку гру обожнює легенда кіно

Макс Спілберг розповів, що культовий режисер – справжній геймер, який при цьому обожнює грати саме на ПК.

Він грає в ігри, він справжній комп'ютерний геймер… Він іноді каже: "Гей, що доброго, в яку нову Call of Duty варто пограти, надішли мені список п'яти найкращих шутерів, я завантажу їх, і ми зможемо пограти в них разом, коли приїдеш додому",

– розповів Макс.

Як пояснив Спілберг молодший, татові дуже подобаються саме сюжетні кампанії серії CoD. Цікаво також те, що режисер не надто полюбляє консолі.

Я завжди намагаюся змусити його зіграти в Uncharted, кажу йому, "це як Індіана Джонс, ти б це оцінив", а він завжди каже "Я не можу, я не люблю геймпади, лише клавіатуру та мишу",

– додав Макс.

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Приємно знати, що одна з найбільших зірок Голлівуду розбирається не лише в кінематографі, але й в царині віртуальних розваг.