CD Projekt поділилися оновленою інформацію про екранізацію Cyberpunk 2077

Співзасновник CD Projekt Міхал Новаковський поділився новими подробицями про заплановану екранізацію Cyberpunk 2077. Підтверджений рік тому, проєкт залишається на концептуальній стадії, з прогресом, досягнутим у планах звернутися до потенційних дистриб'юторів протягом наступного року.

Екранізація створюється у партнерстві з медіакомпанією Anonymous Content, відомою за такими проєктами, як "Справжній детектив" та "Вцілілий" повідомляє 24 Канал з посиланням на Video Game Chronickle.

А тим часом Повноцінне виробництво The Witcher 4 нарешті стартувало

Спочатку оголошений без визначеного формату та сценариста, проєкт вийшов за рамки ранньої концептуальної стадії. За словами Новаковського, компанія планує представити проект дистриб'юторам протягом року.

Хоча CD Projekt фінансує розробку екранізації, він не планує покривати всі витрати на виробництво, включно з майбутніми витратами на зйомки.

Паралельно з екранізацією, CD Projekt працює з Netflix Animation над створенням нового анімаційного проекту у всесвіті Cyberpunk 2077. Це стане продовженням успіху анімаційного серіалу Cyberpunk: Переслідувачі.

Успіхи Cyberpunk 2077

Тим часом компанія оголосила про значні успіхи самої гри. Загальний обсяг продажів Cyberpunk 2077 перевищив 30 мільйонів копій, з них понад 8 мільйонів копій було продано доповнення Phantom Liberty. Як повідомляється, як базова гра, так і її доповнення добре продаються на ринку.

Що стосується майбутніх розробок, CD Projekt Red виділила 64 з 650 співробітників для роботи над Orion, довгоочікуваним продовженням Cyberpunk 2077. Наразі команда зосереджена на створенні фундаменту для цієї наступної частини.

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CD Projekt продовжує використовувати своє зростаюче портфоліо, спираючись на франшизу Cyberpunk 2077 у різних форматах, водночас розширюючи свою присутність у нових творчих проектах.