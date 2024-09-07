Remedy неочікувано внесуть зміни в кінцівку Alan Wake, через 14 років після виходу гри

Студії Remedy Entertainment доведеться змінити один з елементів кінцівки класичної версії гри Alan Wake, яка вийшла ще у 2010 році.

У фіналі Alan Wake лунає пісня відомого виконавця Девіда Бові й це стало проблемою для розробників.

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Пісню доведеться змінити, але лише в оригіналі

У кінцевих титрах грає легендарна пісня британця "Space Oddity", яка ідеально підходить для цього моменту.

Одначе, вже наступного тижня на її місці опиниться інша мелодія, написана штатним композитором Remedy Петрі Аланко.

Alan Wake (2010) отримає оновлення 10 вересня об 11:00 UTC. Оновлення буде для всіх версій гри на ПК (Steam, Epic Games Store, GOG). Це оновлення видалить пісню Space Oddity з гри через зміни в ліцензуванні та замінить її новою оригінальною піснею Петрі Аланко – Strange Moons. Оновлення не вплине на Alan Wake Remastered (2021),

– йдеться в дописі Remedy у соцмережі X.

Розробники не розкрили деталі того, чому пісня залишиться в ремастері Alan Wake, але припускається, що для оновленої версії гри була підписана інша ліцензійна угода, яка діятиме довше.

Це може здатися безглуздям, але саме так працює бюрократія.