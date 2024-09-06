За даними агрегатора рецензій Metacritic, Astro Bot має вражаючий рейтинг 94% зі 100 рецензій, що робить її найбільш високо оціненою грою 2024 року, інформує Games 24.

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OpenCritic демонструє схожу тенденцію, з рейтингом 94% та одностайною рекомендацією від усіх 30 критиків. Це робить Astro Bot найрейтинговішим повним релізом року, випередивши Final Fantasy VII Rebirth (92%). Лише Elden Ring: Shadow of the Erdtree, що є доповненням, а не самостійною грою, має трохи вищий показник – 95%.

За що хвалять гру

Рецензенти похвалили Astro Bot за винахідливий платформер, креативний дизайн рівнів і розумне використання контролера DualSense для PlayStation 5. Вони також відзначили захопливу музику, яскраві візуальні ефекти та численні відсилки і секрети.

Однак деякі критики вказали на кілька незначних недоліків, серед яких спрощені битви з босами, відсутність режиму прискореного проходження (який буде додано після релізу) та незначні технічні збої, такі як періодичні проблеми з камерою.

Попри ці невеликі зауваження, критики сходяться на думці, що Astro Bot – обов'язкова пригода для всіх власників PS5. Гра представляє нового маскота PlayStation – Астро, персонажа, який обіцяє запалити жанр платформерів.

Astro Bot: дивіться трейлер

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Запуск Astro Bot відбувся 6 вересня ексклюзивно для PS5. Гравці зможуть взяти на себе роль малого робота Астро, який вирушає на місію з порятунку своєї команди та материнського корабля після нападу знайомих ворогів.