По данным агрегатора рецензий Metacritic, Astro Bot имеет впечатляющий рейтинг 94% из 100 рецензий, что делает ее наиболее высоко оцененной игрой 2024 года, информирует Games 24.

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OpenCritic демонстрирует похожую тенденцию, с рейтингом 94% и единодушной рекомендацией от всех 30 критиков. Это делает Astro Bot самым рейтинговым полным релизом года, опередив Final Fantasy VII Rebirth (92%). Только Elden Ring: Shadow of the Erdtree, что является дополнением, а не самостоятельной игрой, имеет чуть более высокий показатель – 95%.

За что хвалят игру

Рецензенты похвалили Astro Bot за изобретательный платформер, креативный дизайн уровней и умное использование контроллера DualSense для PlayStation 5. Они также отметили увлекательную музыку, яркие визуальные эффекты и многочисленные отсылки и секреты.

Однако некоторые критики указали на несколько незначительных недостатков, среди которых упрощенные битвы с боссами, отсутствие режима ускоренного прохождения (который будет добавлен после релиза) и незначительные технические сбои, такие как периодические проблемы с камерой.

Несмотря на эти небольшие замечания, критики сходятся во мнении, что Astro Bot – обязательное приключение для всех владельцев PS5. Игра представляет нового маскота PlayStation – Астро, персонажа, который обещает зажечь жанр платформеров.

Astro Bot: смотрите трейлер

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Запуск Astro Bot состоялся 6 сентября эксклюзивно для PS5. Игроки смогут взять на себя роль малого робота Астро, который отправляется на миссию по спасению своей команды и материнского корабля после нападения знакомых врагов.