Чому змінили місце проведення?

Спочатку вирішальна битва мала відбутися на стадіоні stc Arena у виставковому центрі Paris Expo Porte de Versailles, який вміщує близько 5 000 глядачів. Проте попит на квитки виявився настільки високим, що організатори вирішили значно розширити масштаби події. Нова локація, Accor Arena, здатна прийняти від 15 000 до 20 300 фанатів залежно від конфігурації залу, пише Insider Gaming.

Тож головною причиною переїзду став успіх першої хвилі продажу квитків. Коли організатори побачили, що місця в Paris Expo Porte de Versailles закінчилися майже миттєво, вони зрозуміли: подія такого рівня потребує значно більшого простору. Хоча більшість етапів чемпіонату все ще проходитимуть у виставковому центрі, саме фінальний день, запланований на 23 серпня, переміститься на кілька кілометрів на схід – до однієї з найвідоміших критих арен Європи.

Цікаво, що турнір Esports World Cup спочатку взагалі мали провести в Ер-Ріяді. Проте через війну в Ірані, яка розпочалася у травні, змагання перенесли до столиці Франції. Тепер фінальний день чемпіонату не лише визначить переможця з Counter-Strike 2, а й завершить семитижневий марафон Esports World Cup 2026 церемонією нагородження найкращого клубу світу.

Історичний контекст та фаворити

Accor Arena має особливе значення для світу Counter-Strike. Саме тут у 2023 році відбувся останній мейджор в історії версії Global Offensive – BLAST Paris Major. Тоді місцева команда Vitality здобула тріумфальну перемогу, а легендарний данець Петер "dupreeh" Расмуссен став єдиним гравцем у світі, який виграв п'ять мейджорів. Капітан Vitality Ден "apEX" Мадесклер досі вважає ту перемогу перед домашніми трибунами головним моментом своєї кар'єри.

Цього року на кону стоять величезні гроші. Призовий фонд турніру з Counter-Strike 2 складає 2 мільйони доларів. Окрім цього, команди змагаються у загальному заліку клубів. Наразі рейтинг очолює українська організація Natus Vincere. Якщо "Народжені перемагати" втримають лідерство, вони отримають головний приз у розмірі 7 мільйонів доларів. Конкуренцію їм складають Vitality та Falcons, які наразі займають третє та шосте місця відповідно.

Подія 23 серпня обіцяє стати справжнім святом для вболівальників, адже окрім фінального матчу глядачі побачать коронацію найкращої кіберспортивної організації року. Квитки на оновлену локацію вже надійшли у продаж.