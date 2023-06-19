Довгоочікувана Final Fantasy XVI має вийти 22 червня 2023 року. А попереднє завантаження гри – це чудовий спосіб уникнути очікування після її релізу.

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Де завантажити Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI буде доступна для гравців для попереднього завантаження на PlayStation 5 з 20 червня 2023 року, за два дні до запуску гри. Хоча точний час ще не підтверджено, ймовірно, завантаження стане доступним після півночі.

Для запуску попереднього завантаження виконайте декілька наступних кроків:

перейдіть до PlayStation Store,

знайдіть Final Fantasy XVI,

придбайте стандартне або делюкс-видання залежно від ваших особистих уподобань,

коли ви купите гру, з'явиться опція попереднього завантаження.

Якщо ви вже попередньо замовили гру, перейдіть до своєї бібліотеки. Тоді ви зможете попередньо завантажити гру звідти.

Final Fantasy XVI матиме величезний розмір завантаження – 90,18 гігабайтів. Це величезна за розміром гра, тож попередньо слід подбати, щоб у вас було достатньо вільного місця на вашій PS5.