Надзвичайно популярний ексклюзив PlayStation 5 вийде на ПК

З моменту релізу Final Fantasy XVI на консолі PlayStation 5 минуло лише 2 місяці. Тепер розробники з Square Enix офіційно оголосили про те, що версія гри для ПК вже перебуває в розробці.

Крім того, команда розробників працює над двома сюжетними доповненнями для Final Fantasy XVI. Щоправда, особливих деталей про них поки що не розповідають.

Також цікаво На дослідження підуть цілі дні: відеоігри з найбільшим відкритим світом

Final Fantasy XVI вийде на ПК

Докладніше про DLC, як і про версію для ПК, розробники плануюь розповісти до кінця 2023 року. Також для PlayStation 5-версії вже зараз випустили безкоштовне оновлення з декількома геймплейними поліпшеннями й альтернативними скінами для персонажів.

Спершу розробники не ставили перед собою мету випустити FF16 тільки на одній платформі. Втім, Sony давно має міцні партнерські зв'язки зі Square Enix і зробила "найкращу пропозицію".

Трейлер гри Final Fantasy XVI: дивіться відео

До речі, Final Fantasy VII Rebirth, яка виходить на початку 2024 року, теж буде ексклюзивом PS5, повторюючи долю своєї попередниці, яка була тимчасовим ексклюзивом PS4.