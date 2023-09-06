Кроме того, команда разработчиков работает над двумя сюжетными дополнениями для Final Fantasy XVI. Правда, особые детали о них пока не рассказывают.

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Final Fantasy XVI выйдет на ПК

Подробнее о DLC, как и о версии для ПК, разработчики планируют рассказать до конца 2023 года. Также для PlayStation 5-версии уже сейчас выпустили бесплатное обновление с несколькими геймплейными улучшениями и альтернативными скинами для персонажей.

Сначала разработчики не ставили своей целью выпустить FF16 только на одной платформе. Впрочем, Sony давно имеет крепкие партнерские связи со Square Enix и сделала "лучшее предложение".

Трейлер игры Final Fantasy XVI: смотрите видео

Кстати, Final Fantasy VII Rebirth, которая выходит в начале 2024 года, тоже будет эксклюзивом PS5, повторяя судьбу своей предшественницы, которая являлась временным эксклюзивом PS4.