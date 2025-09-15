Компанія Square Enix офіційно підтвердила, що вся трилогія ремейків Final Fantasy VII стане мультиплатформною. Після періоду ексклюзивності для PlayStation, ігри серії, включно з майбутньою третьою частиною, з'являться на консолях Xbox Series X|S та Nintendo Switch 2, а також на ПК.

Раніше епізоди серії, такі як Final Fantasy VII Remake та Final Fantasy VII Rebirth, виходили як тимчасові ексклюзиви для консолей PlayStation. Тепер же компанія змінила свою політику, розповідає 24 Канал з посиланням на заяву компанії Square Enix.

Коли ігри стануть доступними на нових платформах?

Розширена версія першої частини, Final Fantasy VII Remake Intergrade, стане доступною для власників Xbox Series X|S та Nintendo Switch 2 вже 22 січня 2026 року. На цих же консолях згодом з'явиться і друга частина, Final Fantasy VII Rebirth.

Найбільш значущою зміною стане реліз третього, ще не анонсованого епізоду. Він вийде одночасно на всіх платформах: ПК (у Steam та Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S та Nintendo Switch 2.

Про зміну стратегії розповсюдження ігор керівництво Square Enix вперше заговорило у травні 2024 року. За словами креативного директора проєкту Тецуї Номури, розробка фінальної частини трилогії йде за планом, і команда вже визначила дату її повноцінного анонсу.

У чому феномен Final Fantasy?

Серія Final Fantasy – це одна з найвизначніших і найвпливовіших франшиз в історії відеоігор, яка стала стовпом жанру японських рольових ігор (JRPG). З моменту свого дебюту в 1987 році серія продалася накладом понад 185 мільйонів копій по всьому світу.

Саме сьома частина, Final Fantasy VII, у 1997 році здійснила справжній прорив, популяризувавши JRPG на Заході та перетворивши франшизу на світовий культурний феномен.

Ключова особливість серії полягає в тому, що майже кожна номерна частина є самостійною історією з новими персонажами, унікальним світом та власним сюжетом. Це дозволяє новим гравцям починати знайомство з будь-якої гри, не турбуючись про попередні події.

Ігри серії відомі своїми епічними та емоційними розповідями, які часто досліджують складні теми, як-от життя і смерть, дружба, кохання, природа проти технологій та боротьба з тиранією.

За роки свого існування франшиза постійно еволюціонувала, пропонуючи гравцям як класичні покрокові бойові системи, так і сучасні динамічні екшен-системи. Завдяки передовій на свій час графіці, незабутнім саундтрекам від композиторів, як-от Нобуо Уемацу, та глибоким сюжетам, Final Fantasy залишається однією з найулюбленіших та найповажніших серій в ігровій індустрії.