Раніше епізоди серії, такі як Final Fantasy VII Remake та Final Fantasy VII Rebirth, виходили як тимчасові ексклюзиви для консолей PlayStation. Тепер же компанія змінила свою політику, розповідає 24 Канал з посиланням на заяву компанії Square Enix.

Коли ігри стануть доступними на нових платформах?

Розширена версія першої частини, Final Fantasy VII Remake Intergrade, стане доступною для власників Xbox Series X|S та Nintendo Switch 2 вже 22 січня 2026 року. На цих же консолях згодом з'явиться і друга частина, Final Fantasy VII Rebirth.

Найбільш значущою зміною стане реліз третього, ще не анонсованого епізоду. Він вийде одночасно на всіх платформах: ПК (у Steam та Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S та Nintendo Switch 2.

Про зміну стратегії розповсюдження ігор керівництво Square Enix вперше заговорило у травні 2024 року. За словами креативного директора проєкту Тецуї Номури, розробка фінальної частини трилогії йде за планом, і команда вже визначила дату її повноцінного анонсу.

У чому феномен Final Fantasy?

Серія Final Fantasy – це одна з найвизначніших і найвпливовіших франшиз в історії відеоігор, яка стала стовпом жанру японських рольових ігор (JRPG). З моменту свого дебюту в 1987 році серія продалася накладом понад 185 мільйонів копій по всьому світу.

Саме сьома частина, Final Fantasy VII, у 1997 році здійснила справжній прорив, популяризувавши JRPG на Заході та перетворивши франшизу на світовий культурний феномен.

Ключова особливість серії полягає в тому, що майже кожна номерна частина є самостійною історією з новими персонажами, унікальним світом та власним сюжетом. Це дозволяє новим гравцям починати знайомство з будь-якої гри, не турбуючись про попередні події.

Ігри серії відомі своїми епічними та емоційними розповідями, які часто досліджують складні теми, як-от життя і смерть, дружба, кохання, природа проти технологій та боротьба з тиранією.

За роки свого існування франшиза постійно еволюціонувала, пропонуючи гравцям як класичні покрокові бойові системи, так і сучасні динамічні екшен-системи. Завдяки передовій на свій час графіці, незабутнім саундтрекам від композиторів, як-от Нобуо Уемацу, та глибоким сюжетам, Final Fantasy залишається однією з найулюбленіших та найповажніших серій в ігровій індустрії.