Ранее эпизоды серии, такие как Final Fantasy VII Remake и Final Fantasy VII Rebirth, выходили как временные эксклюзивы для консолей PlayStation. Теперь же компания изменила свою политику, рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление компании Square Enix.

Когда игры станут доступными на новых платформах?

Расширенная версия первой части, Final Fantasy VII Remake Intergrade, станет доступной для владельцев Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2 уже 22 января 2026 года. На этих же консолях впоследствии появится и вторая часть, Final Fantasy VII Rebirth.

Наиболее значимым изменением станет релиз третьего, еще не анонсированного эпизода. Он выйдет одновременно на всех платформах: ПК (в Steam и Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

Об изменении стратегии распространения игр руководство Square Enix впервые заговорило в мае 2024 года. По словам креативного директора проекта Тецуи Номуры, разработка финальной части трилогии идет по плану, и команда уже определила дату ее полноценного анонса.

В чем феномен Final Fantasy?

Серия Final Fantasy – это одна из самых выдающихся и влиятельных франшиз в истории видеоигр, которая стала столпом жанра японских ролевых игр (JRPG). С момента своего дебюта в 1987 году серия продалась тиражом более 185 миллионов копий по всему миру.

Именно седьмая часть, Final Fantasy VII, в 1997 году совершила настоящий прорыв, популяризировав JRPG на Западе и превратив франшизу в мировой культурный феномен.

Ключевая особенность серии заключается в том, что почти каждая номерная часть является самостоятельной историей с новыми персонажами, уникальным миром и собственным сюжетом. Это позволяет новым игрокам начинать знакомство с любой игры, не беспокоясь о предыдущих событиях.

Игры серии известны своими эпическими и эмоциональными рассказами, которые часто исследуют сложные темы, такие как жизнь и смерть, дружба, любовь, природа против технологий и борьба с тиранией.

За годы своего существования франшиза постоянно эволюционировала, предлагая игрокам как классические пошаговые боевые системы, так и современные динамические экшен-системы. Благодаря передовой на свое время графике, незабываемым саундтрекам от композиторов, таких как Нобуо Уэмацу, и глубоким сюжетам, Final Fantasy остается одной из самых любимых и уважаемых серий в игровой индустрии.