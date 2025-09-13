Что войдет в сборник и когда его ждать?

Официальная дата релиза, 30 октября, подтвердила предыдущую информацию, что появилась в PS Store, тогда как магазин Xbox ранее указывал на 30 сентября, рассказывает 24 Канал.

Цифровой релиз состоится на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, а также на Nintendo Switch и Switch 2.

Анонс сопровождался 49-секундным обзорным трейлером. Интересно, что версия ролика на YouTube-канале Nintendo не содержит сцен кровопролития, которыми известна серия.

Интересный факт! Когда Mortal Kombat впервые вышла на консоли Nintendo в 1992 году, это была специальная версия без крови, поскольку NES позиционировалась, как семейная развлекательная система. Тогда компания получила немало жалоб от родителей на отсутствие расчленения, поскольку дети были не довольны.

Анонсирующий трейлер Mortal Kombat: Legacy Kollection – смотрите видео:

Mortal Kombat: Legacy Kollection будет включать несколько классических игр франшизы, в том числе и Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero, которая в свое время получила самые низкие оценки в серии.

Полный список проектов в сборнике:

Mortal Kombat (1992) – аркадные автоматы, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear;

Mortal Kombat 2 (1993) – аркадные автоматы, SNES, Genesis, Game Boy, 32X;

Mortal Kombat 3 (1995) – аркадные автоматы, SNES, Genesis;

Ultimate Mortal Kombat 3 (1995) – аркадные автоматы, SNES;

Mortal Kombat 4 (1997) – аркадные автоматы;

Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (1997) – PlayStation, Nintendo 64;

Mortal Kombat Special Forces (2000) – PlayStation;

Mortal Kombat Advance (2001) – Game Boy Advance;

Mortal Kombat: Deadly Alliance (2002) – Game Boy Advance;

Mortal Kombat: Tournament Edition (2003) – Game Boy Advance.

Разработчики обещают добавить современные функции, поддержку многопользовательской игры с сетевым кодом Rollback, а также документальные материалы: редкие концепт-арты, архивные видео и интервью с создателями Mortal Kombat. Поддержка украинского языка не заявлена.

Как появилась первая игра серии Mortal Kombat?

История Mortal Kombat началась в начале 90-х, когда программист Эд Бун і художник Джон Тобиас из компании Midway Games решили создать свой файтинг.

Изначально они планировали сделать игру с участием Жан-Клода Ван Дамма, но сделка о лицензировании сорвалась. Тогда команда решила создать собственную вселенную, вдохновленную фильмами о боевых искусствах.

Главным отличием игры от конкурентов, например Street Fighter II, стала технология оцифрованных спрайтов – движения для персонажей записывали с реальных актеров, что придавало картинке невиданного в то время реализма.

Но настоящую славу Mortal Kombat принесли не только графика, но и высокий уровень жестокости и фирменные добивания – Fatalities.

Кстати, именно из-за споров вокруг игры в США создали систему возрастных рейтингов для видеоигр ESRB.