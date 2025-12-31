ARC Raiders предлагает геймерам окунуться в масштабный мир, поделенный на несколько больших локаций. Оказалось, что вся местность была скопирована с реального испанского острова, информирует 24 Канал со ссылкой на @RealLifeRaiders в X.

Карта ARC Raiders – это реальное место на Земле?

В хабе игры у пользователей есть возможность выбрать локацию для следующей своей "вылазки" среди 5 крупных регионов, расположенных в общей рельефной местности.

Именно очертания ландшафта оказались знакомыми для поклонников, которым удалось идентифицировать из какой реальной местности Embark позаимствовали карту для проекта.

Оказалось, что это ничто иное как испанский курорт Тенерифе, что является самой большой частью Канарских островов.

Карты острова и игры практически идентичны, так что ошибки быть не может – Embark использовали окрестности вулкана Тейде для своего вымышленного мира.

В комментариях к находке начали появляться пораженные геймеры, которым посчастливилось побывать в этих живописных краях.

Другие же сразу начали расспрашивать тех, не видели ли они случайно "арков" – опасных роботов, которым противостоят в игре.

Действительно ли Сперанца в Испании?

Правда, нашлись те, кто усомнился в находке и убеждены, что на самом деле мир игры базируется на Неаполе и итальянском регионе Кампания.

Само же убежище рейдеров, подземный город Сперанца, якобы вдохновлен Галереей Умберто I в Неаполе, как утверждает пользователь X @_effe_di_ci.

Однако, в противовес этим предположениям нашлось видео от Embark в котором разработчики отправились как раз на Тенерифе, чтобы провести съемку местности.

Видео разработчиков: посмотрите ролик

Итак, судя по всему карта мира – вдохновлена испанским островом, а вот сами локации – итальянскими пейзажами и достопримечательностями региона Кампания.

Возможно, именно такой сплав культур и обеспечил игре невероятный успех.