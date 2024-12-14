Найсильніших визначено: відомі фіналісти Perfect World Shanghaii Major 2024 з CS 2

Змагальний сезон Counter-Strike 2 добігає кінця і до уваги шанувальників кіберспорту залишився найважливіший матч року – гранд-фінал Perfect World Shanghaii Major 2024.

Стадія плей-оф шанхайського "Мейджора" визначила два колективи, яким випаде шанс поборотися за перемогу на турнірі та солідну грошову винагороду, повідомляє 24 Канал.

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Найсильніші команди у світі

Статус фіналістів "Мейджора" означає, що станом на цю мить найсильнішими колективами з CS 2 у світі є Team Spirit та FaZe.

Саме вони зійдуться у матчі, що пройде у форматі BO3 (3 мапи до 2 перемог) та відбудеться 15 грудня об 11:00 за київським часом.

Історія зустрічей

Команди неодноразово зустрічалися між собою, щоправда, у менш важливих поєдинках.

Востаннє вони грали зовсім нещодавно, а саме 1 листопада в рамках Blast Premier World Final 2024. Тоді впевнену перемогу 2-0 за мапами отримали "дракони".

Історія попередніх матчів / Скриншот з egamersworld.com

При цьому й загальна історія протистоянь має рахунок 8-6 на користь Spirit.

Хто у фаворитах

На своєму шляху до гранд-фіналу в плей-оф Spirit здолали MOUZ та Liquid. Це дає підстави багато кому вважати, що їм просто пощастило дістатися вирішального матчу, хоча це доволі суперечлива думка.

Водночас FaZe вибили обидві команди, які називали основними "фаворитами" – Team Vitality та G2.

З усім тим експерти з Favbet вище оцінюють шанси на перемогу колективу Spirit – 1.69 проти 2.21 на їхніх суперників з Faze.

Так чи інакше, важко передбачити, як саме розгорнуться події, адже у кіберспорті можливо все.

Що стоїть на кону

Окрім очевидного – слави, визнання та історичного статусу переможців першого "Мейджора", проведеного в Азії, тріумфатори отримають грошову винагороду у 500 тисяч доларів.

Також результат турніру неабияк вплине на шанси кіберспортсменів у боротьбі за звання найкращого гравця 2024 року за версією HLTV.

Ну і врешті-решт статус чемпіонів "Мейджора" забезпечить якійсь із команд гарний приріст очків у рейтингових таблицях HLTV та Valve, від яких залежать запрошення на найвідоміші турніри вже у наступному сезоні.