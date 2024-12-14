Стадия плей-офф шанхайского "Мейджора" определила два коллектива, которым выпадет шанс побороться за победу на турнире и солидное денежное вознаграждение, сообщает 24 Канал.

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Самые сильные команды в мире

Статус финалистов "Мейджора" означает, что по состоянию на данный момент сильнейшими коллективами по CS 2 в мире являются Team Spirit и FaZe.

Именно они сойдутся в матче, который пройдет в формате BO3 (3 карты до 2 побед) и состоится 15 декабря в 11:00 по киевскому времени.

История встреч

Команды неоднократно встречались между собой, правда, в менее важных поединках.

Последний раз они играли совсем недавно, а именно 1 ноября в рамках Blast Premier World Final 2024. Тогда уверенную победу 2-0 по картам одержали "драконы".

История предыдущих матчей / Скриншот с egamersworld.com

При этом и общая история противостояний имеет счет 8-6 в пользу Spirit.

Кто в фаворитах

На своем пути к гранд-финалу в плей-офф Spirit одолели MOUZ и Liquid. Это дает основания многим считать, что им просто повезло добраться до решающего матча, хотя это довольно спорное мнение.

В то же время FaZe выбили обе команды, которые называли основными "фаворитами" – Team Vitality и G2.

При всем при этом эксперты из Favbet высоко оценивают шансы на победу команды Spirit – 1.69 против 2.21 на их соперников из Faze.

Так или иначе, трудно предсказать, как именно развернутся события, ведь в киберспорте возможно все.

Что стоит на кону

Кроме очевидного – славы, признания и исторического статуса победителей первого "Мейджора", проведенного в Азии, триумфаторы получат денежное вознаграждение в 500 тысяч долларов.

Также результат турнира окажет большое влияние на шансы киберспортсменов в борьбе за звание лучшего игрока 2024 года по версии HLTV.

Ну и в конце концов статус чемпионов "Мейджора" обеспечит какой-то из команд хороший прирост очков в рейтинговых таблицах HLTV и Valve, от которых зависят приглашения на самые известные турниры уже в следующем сезоне.