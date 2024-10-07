Щоб перемогти Доктора Дума у Fortnite, знадобилися мільйони одночасних гравців

Fortnite, як і будь-яка подібна гра, регулярно влаштовує масштабні події для користувачів. Полягають вони у різноманітних завданнях, які треба виконати, і великій головній місії. У грудні 2023 року розпочалася тема Marvel, де головним лиходієм був Доктор Дум. Лише зараз у мережі з'явилася інформація про те, яких величезних зусиль коштувало його перемогти.

Як це було

У грандіозному фіналі сезону Доктор Дум увірвався на карту з вражаючою силою, прагнучи вступити в бій буквально з кожним гравцем Fortnite. Його величезна фігура намагалася знищити цілий острів, але, на щастя, в нього нічого не вийшло. Згідно з повідомленням Insider Gaming, колосальні 5,6 мільйона користувачів одночасно боролися з лиходієм, знижуючи його глобальне здоров'я, але навіть так їм знадобилося близько години часу.

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Варто зазначити, що ця цифра – це далеко не всі гравці Fortnite, оскільки багато з них не змогли долучитися або не встигли. Тим часом на стримінгових платформах відео та трансляції цієї події були просто шаленими, набираючи ще тисячі й тисячі переглядів.

Усі 5,6 мільйона гравців були одночасно зосереджені на тому, щоб знищити одного з найвідоміших лиходіїв у коміксах Marvel. Після епічної катсцени, в якій одна з героїнь зробила пролом у броні Доктора Дума, мільйони користувачів узялися за знищення гігантського боса. Звісно ж, усі не перебували одночасно в тій же області – такого не витримає жодна відеокарта. Натомість вони розподілялися по невеликих командах, кожна з яких мала свій відеоряд битви й повинна була обнулити певну частину здоров'я гігантського ворога.

Ось як перемогли Доктора Дума в одній з команд: відео

Тепер увага гравців переключається на те, що готується до сезону Гелловіну в майбутніх оновленнях Fortnitemares. Очікуються кросовери з такими культовими франшизами, як "Техаська різанина бензопилою" та "Пила". В гру додадуть нові скіни, камуфляжі для зброї та міфічні предмети, такі як велосипед Billy Boom Bike, натхненний "Пилою", та інше.