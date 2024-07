Стримерка перемогла фінального боса Elden Ring за допомогою танцювального килимка

Блогерка MissMikkaa, яка здобула популярність у мережі, виконуючи забіги з випробуваннями в Elden Ring, показала у прямому ефірі процес проходження найскладнішого боса гри. Для цього вона використала як стандартний контролер, так і танцювальний килимок, спеціально запрограмований на зчитування її рухів.

MissMikkaa вже раніше була відома тим, що перемогла на цьому ж килимку іншого боса, Malenia. Після цього вона взялася за Forspoken, The Witcher 3: Wild Hunt і Dark Souls. Після виходу величезного доповнення Shadow of the Erdtree, вона повернулася до Elden Ring, щоб перемогти страхітливого Радана.

Elden Ring та килимок

Радан чекає на гравців наприкінці Shadow of the Erdtree. Він є найсильнішим і найнебезпечнішим босом, хоча ми вже неодноразово бачили, як його перемагають навіть з одного удару.

Найцікавіше, що MissMikkaa здолала свого віртуального ворога двічі, використовуючи два різні методи введення команд. Використання килимка для танців, який має сенсори для фіксування рухів, може звучати смішним, допоки ви не побачите на власні очі, наскільки це може бути важким – концентруватися на двох різних контролерах. Поверхня килимка має великі кнопки, кожна з яких відповідає за певний рух. Джойстик у руках відповідав за атаки, а килимок – за пересування та ухиляння від атак ворога.

Момент перемоги над Раданом: відео

Багатьом людям доволі складно здолати Радана навіть за допомогою самого контролера, коли вся увага сконцентрована на одному предметі. Бос став об'єктом гніву гравців відтоді, як вони вперше зіткнулися з ним у перші дні виходу доповнення. Річ у тім, що доповнення виявилося складнішим, ніж оригінальна гра. Спільнота розділилася на дві частини: одна шукала способів посилити свого персонажа, а інша – скаржилася на надмірну складність в інтернеті.

Той факт, що такий сильний бос був подоланий такими незвичним способом додає цій історії особливого значення.