Криза стратегії: Microsoft визнала, що консолі програють конкуренцію, а продажі ігор падають

Фінансовий звіт Microsoft за другий квартал 2026 року виявив серйозні проблеми в ігровому сегменті. Компанія офіційно визнала, що доходи Xbox падають, а основною причиною стала слабка лінійка власних проєктів.

Попри успіхи у хмарному стрімінгу та на ПК, продажі обладнання та контенту демонструють негативну динаміку, що ставить під сумнів поточний план розвитку бренду. Такий висновок можна зробити, якщо ознайомитися з фінансовим звітом Microsoft.

Дивіться також Microsoft офіційно анонсувала Developer_Direct 2026 із демонстрацією трьох очікуваних ігор

Що саме стало причиною краху стратегії Xbox?

Згідно з опублікованими даними, загальні доходи від ігрового напрямку скоротилися на 9%. Найбільш відчутне падіння зафіксовано в продажах обладнання – вони впали на 12%, тоді як виручка від контенту та сервісів Xbox зменшилася на 5%.

Фінансова директорка компанії Емі Гуд підтвердила, що результати виявилися нижчими за очікування через незадовільні показники власних ігор, які негативно вплинули на всю екосистему платформи.

Протягом звітного періоду, що тривав з жовтня по грудень 2025 року, відбулися релізи чотирьох значущих проєктів:

Ninja Gaiden 4,

Keeper,

Outer Worlds 2,

Call of Duty: Black Ops 7.

Основні надії покладалися на Call of Duty, проте гра не виправдала очікувань і суттєво поступилася таким хітам, як Monster Hunter Wilds, Borderlands 4, NBA 2K26 та Battlefield 6.

Ситуацію ускладнює зміна стратегії: відмова від ексклюзивів позбавила багатьох геймерів причини купувати саме консоль Xbox.

Наразі апаратна частина застаріває, а через митні збори ціна базової Xbox Series S тримається на рівні 399 доларів. За цю ж суму користувачі можуть придбати Sony PlayStation 5 Digital Edition, яка демонструє вищу продуктивність.

Попри загальний спад, гендиректор Сатья Наделла відзначив рекордну кількість гравців на ПК та у платних хмарних сервісах. У наступному кварталі компанія розраховує на зростання популярності Game Pass, що має компенсувати втрати від продажів заліза. Також з’являються чутки про розробку нової консолі на базі Windows з інтеграцією Steam, що може стати шансом на відновлення позицій на ринку.