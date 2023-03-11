Фінські розробники працюють над відеогрою про українського оператора дронів

Трійко фінських ентузіастів геймдеву, об'єднані у студію Rockodile, працюють над грою Death from Above, що присвячена російсько-українській війні та прибутки з якої планують направити на допомогу ЗСУ.

Death from Above – майбутній проєкт від фінської інді-студії Rockodile, у якому гравцям запропонують взяти під контроль українського воїна та протистояти російським окупантам, повідомляє 24 Канал.

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За жанром гра – аркадний симулятор, що розповідає про українського оператора дронів, який нищить російських загарбників та техніку.

Сховавшись у тилу ворога, ви керуєте "супердроном", щоб шукати та знищувати танки, лагодити вежі зв'язку, повертати вкрадене добро та боротися за краще майбутнє. Слава Україні!, – йдеться в описі гри в Steam.

Трейлер гри: відео

Окрім цікавого відображення подій війни через відеогру, проєкт має й благочинну мету.

Хоча зараз розробники ведуть кампанію на Кікстартері, щоб зібрати кошти на свою роботу, вони повідомили, що коли гра буде закінчена то 30% від прибутку передаватимуть до БФ "Повернись Живим". Якщо ж гра покриє витрати самих ентузіастів на розробку, донати збільшать до 70%.

Окрім цього, Rockodile повідомляють, що використовуватимуть у грі ілюстрації українських митців аби просувати їх, а допомогу у реалістичному відображенні керування військовим дроном розробникам надає українська військова компанія GIS ARTA.