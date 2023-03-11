Death from Above – будущий проект от финской инди-студии Rockodile, в котором игрокам предложат взять под контроль украинского воина и противостоять российским оккупантам, сообщает 24 Канал.

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По жанру игра – аркадный симулятор, рассказывающий об украинском операторе дронов, который уничтожает российских захватчиков и технику.

Спрятавшись в тылу врага, вы управляете "супердроном", чтобы искать и уничтожать танки, чинить башни связи, возвращать украденное добро и бороться за лучшее будущее. Слава Украине!, – говорится в описании игры в Steam.

Трейлер игры: видео

Кроме интересного отображения событий войны через видеоигру, у проекта есть и благотворительная цель.

Хотя сейчас разработчики ведут кампанию на Кикстартери, чтобы собрать средства на свой труд, они сообщили, что когда игра будет закончена, то 30% от прибыли передадут в БФ "Повернись Живим". Если же игра покроет расходы самих энтузиастов на разработку, донаты увеличат до 70%.

Кроме этого, Rockodile сообщают, что будут использовать в игре иллюстрации украинских художников, чтобы продвигать их, а помощь в реалистическом отражении управления военным дроном разработчикам оказывает украинская военная компания GIS ARTA.