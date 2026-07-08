У один з найвідоміших горорів сучасності тепер можна зіграти на YouTube

Колись ця гра підкорила інтернет завдяки реакціям популярних YouTube-блогерів, а тепер вона сама стала частиною платформи як повноцінний ігровий досвід завдяки старанням ентузіаста.

Незвичайний технічний експеримент дозволяє кожному полоскотати свої нерви в популярному горорі, просто на YouTube, інформує 24 Канал.

Перша відеогра в яку можна зіграти на YouTube?

Відеохостинг перестав бути лишень майданчиком для перегляду роликів, перетворившись на повноцінний ігровий простір одного з найвідоміших горорів сучасності.

Ентузіаст, відомий під ніком Atlas Arcade, зумів адаптувати оригінальну Five Nights at Freddy's для гри безпосередньо у вікні плеєра YouTube. Цей проєкт використовує технологію 180-градусного відео, що дозволяє глядачеві імітувати огляд у кабінеті охоронця, створюючи ефект повної присутності, характерний для першої частини франшизи, повідомляє GameRant.

Геймплей хоч і є дещо спрощеним, проте зберігає всі ключові механіки виживання. Гравці повинні стежити за двома дверима, очікуючи на появу зловісних аніматроніків – Чіки та Бонні.

Керування адаптували під різні платформи:

Користувачі персональних комп'ютерів використовують клавішу "L" для зачинення дверей та кнопки "A" і "D" для огляду кімнати.

На мобільних пристроях ігровий процес реалізували через подвійне натискання на екран та перетягування пальцем для зміни ракурсу.

Сама гра на YouTube: дивіться відео

Будь-яка затримка реакції неминуче призводить до нападу монстрів і завершення гри.

Цікаво, що технічна реалізація проєкту спирається на функцію перемотування. Коли гравець "зачиняє" двері, він фактично активує перехід до іншого часового відрізку відео, уникаючи нападу.

Це створює цікавий побічний ефект: теоретично пройти всю гру можна просто перемотавши ролик до фінальних кадрів, проте це позбавляє процес будь-якого сенсу.

Чим відома FNAF?

Історія появи Five Nights at Freddy's сама по собі є прикладом того, як критика може стати поштовхом до успіху. Творець серії Скотт Коутон розробив перший проєкт у 2014 році після того, як його попередню сімейну гру висміяли за те, що персонажі виглядали занадто моторошно, наче аніматроніки.

Коутон вирішив не сперечатися, а використати цей ефект. Попри скромний бюджет, дебютний горор став культурним феноменом, здебільшого завдяки YouTube-блогерам, як-от PewDiePie чи Markiplier, чиї проходження збирали мільйони переглядів.

На сьогодні франшиза налічує 19 ігор, включаючи численні сиквели й спін-оффи та навіть кілька кіноадаптацій.