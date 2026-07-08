Необычный технический эксперимент позволяет каждому испытать острые ощущения в популярном хорроре прямо на YouTube, сообщает 24 Канал.

Первая видеоигра, в которую можно сыграть на YouTube?

Видеохостинг перестал быть лишь площадкой для просмотра роликов, превратившись в полноценное игровое пространство одного из самых известных хорроров современности.

Энтузиаст, известный под ником Atlas Arcade, сумел адаптировать оригинальную Five Nights at Freddy's для игры непосредственно в окне плеера YouTube. Этот проект использует технологию 180-градусного видео, что позволяет зрителю имитировать обзор из кабинета охранника, создавая эффект полного погружения, характерный для первой части франшизы, сообщает GameRant.

Геймплей, хотя и несколько упрощен, тем не менее сохраняет все ключевые механики выживания. Игроки должны следить за двумя дверями, ожидая появления зловещих аниматроников – Чики и Бонни.

Управление адаптировано под разные платформы:

Пользователи персональных компьютеров используют клавишу "L" для закрытия дверей и кнопки "A" и "D" для осмотра комнаты.

На мобильных устройствах игровой процесс реализован с помощью двойного нажатия на экран и перетаскивания пальцем для изменения ракурса.

Сама игра на YouTube: смотрите видео

Любая задержка реакции неизбежно приводит к нападению монстров и завершению игры.

Интересно, что техническая реализация проекта основана на функции перемотки. Когда игрок "закрывает" дверь, он фактически активирует переход к другому временному отрезку видео, избегая нападения.

Это создает интересный побочный эффект: теоретически пройти всю игру можно, просто перемотав ролик до финальных кадров, однако это лишает процесс всякого смысла.

Чем известна FNAF?

История появления Five Nights at Freddy's сама по себе является примером того, как критика может стать толчком к успеху. Создатель серии Скотт Коутон разработал первый проект в 2014 году после того, как его предыдущую семейную игру высмеяли за то, что персонажи выглядели слишком жутко, словно аниматроники.

Коутон решил не спорить, а использовать этот эффект. Несмотря на скромный бюджет, дебютный хоррор стал культурным феноменом, в основном благодаря YouTube-блогерам, таким как PewDiePie или Markiplier, чьи прохождения набирали миллионы просмотров.

На сегодняшний день франшиза насчитывает 19 игр, включая многочисленные сиквелы и спин-оффы, а также несколько киноадаптаций.