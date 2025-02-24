Хтось продав фізичні копії Assassin's Creed Shadows на місяць раніше

Щонайменше один користувач уже грає в Assassin's Creed Shadows, хоча до релізу лишається трохи менш як місяць. Судячи з усього, фізичну копію гри незаконно продали раніше, а тепер шахрай ділиться скриншотами та відео свого ігрового процесу в інтернеті. Фанати побоюються, що спойлери з'являться в мережі й зіпсують їм усе задоволення.

Але це ще не все

Реліз Assassin's Creed Shadows очікується 20 березня, тому Ubisoft стикається з серйозною проблемою. Невідомо, скільки копій зараз перебуває в руках користувачів, але в деяких онлайн магазинах можна знайти оголошення про їхній продаж. В одному з випадків продавець додав до товару ціною в 100 доларів фотографію з чотирма упаковками гри. Звісно ж, він не вказав, скільки екземплярів має загалом, але в якийсь момент він закрив торгівлю й зазначив, що все продано, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Gamer.

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Один з користувачів, який отримав гру й поділився скриншотами ігрового процесу, обіцяє, що не буде публікувати спойлери до сюжету, але не факт, що інші недобросовісні власники дотримуватимуться тієї ж позиції.

Користувач з нікнеймом @DannyStevens__ поділився зі своїми підписниками, що отримав фізичну копію гри, а також фотографію обкладинки та інсталяційний екран на PS5. Хоча це не є достатнім доказом, з того часу він також публікував зображення та відео ігрового процесу, тому все видається цілком реальним.

DannyStevens каже, що купив гру на Facebook Marketplace, але звідки її взяв тамтешній продавець, невідомо. Користувачі також знайшли ігри на маркетплейсі Mercari, де продавець каже, що має "кілька" копій гри.

Ubisoft не прокоментувала ці витоки.

Нагадаємо, Assassin's Creed Shadows пережила кілька змін дати, численні скандали щодо рішень розробників, масові звільнення працівників та інші проблеми. Тож цей витік є лише однією із багатьох проблем студії Ubisoft на шляху до релізу.