Світ не побачить Football Manager 25 – розробники шокували фанатів скасуванням гри

Sports Interactive та SEGA шокували фанатів відомої серії Football Manager, повідомивши, що у 2025 році їм не слід чекати на реліз нової частини симулятора.

Sports Interactive повідомили про важке скасувати наступну частину Football Manager, інформує 24 Канал з посиланням на сторінку гри в соцмережі X.

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Розробники обіцяють повернутися з "новою ерою FM"

FM25 мав стати для серії новим диханням, але творці гри, схоже, опинилися у "виробничому пеклі".

Дату релізу проєкту вже двічі переносили, а спраглі фанати й досі не бачили трейлерів з ігровим процесом майбутньої новинки.

7 лютого Sports Interactive повідомили, що після консультацій з видавцями з SEGA вони прийняли рішення й зовсім скасувати гру та зосередитися на наступній частині.

Ми знаємо, що це буде для вас великим розчаруванням, особливо з огляду на те, що реліз вже двічі переносився… Ми можемо лише перепросити перед вами за те, скільки часу нам знадобилося аби прокомунікувати це рішення,

– заявили в студії.

Як пояснюють розробники, тестові сесії показали, що FM25 далека від тієї гри, якою вони хочуть її бачити.

Хоча робота велась з шаленим ентузіазмом, з часом стало ясно, що реліз проєкту потрібної якості не відбудеться у 2025 році, а Sports Interactive не хотіли випускати "сирий" продукт.

Ми могли б змиритися та випустити FM25 в його поточному стані та виправляти все потому, але це було б неправильно… Після скасування, всі зусилля команди направлені на те, щоб переконатися, що наша наступна гра досягне поставленої мети та якості на яку ми очікуємо… Наш фокус тепер на створенні нової ери для Football Manager,

– завершили послання розробники.

Отож, віртуальні футбольні менеджери неочікувано отримали цілий рік відпустки, хоча, звісно, ніхто не забороняє їм продовжувати грати в FM24.