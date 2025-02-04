В останній день зимового трансферного вікна до римського Лаціо, який знаходиться на четвертій сходинці у Серії А, приєднався данський захисник Олівер Провстгаард – в минулому успішний кіберспортсмен, інформує 24 Канал.

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Мрія стала реальністю

У 2021 році 17-річний Олівер Провстгаард демонстрував впевнену гру на віртуальних полях FIFA та навіть здобув серйозний титул.

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Тоді молодик запалював у кіберспортивній Лізі Чемпіонів та заробив 75 тисяч доларів призових. Попри успіх, мрією Олівера завжди було стати справжнім футболістом, тож невдовзі він засмутив своїх фанатів.

Тепер повний фокус на футболі,
написав він у своєму профілі в X.

Невдовзі він приєднався до молодіжної команди Вайле Б та відтоді серйозно виріс у професійному плані.

Аж ось, чотири роки потому у соцмережі X з'явилася новина, що італійський клуб Лаціо придбав перспективного захисника, яким і виявився наш чемпіон Олівер Провстгаард.

Данець приєднався до "орлів" за 2,5 мільйона євро та допоможе їм поборотися за єврокубки в досить успішному сезоні.