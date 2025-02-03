Фінальна частина FC25 Pro Open скінчилася перемогою Андреаса Вейранга, який у свої 19 років продовжує домінувати в кіберспортивному віртуальному футболі, інформує 24 Канал.

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Переможна тактика з'явилася в мережі невдовзі після фіналу

У вирішальному поєдинку юний данець видовищно обіграв "ветерана" дисципліни – Франческо "Obrun2002" Тальяф'єрро з рахунком 5:4.

Повний запис фінального матчу – дивіться відео

Хоча не всім до вподоби самовпевненість та юнацька запальність Вейранга, більшість фанатів дисципліни все ж вимушені погодитися, що наразі саме Андерс є найкращим гравцем EA FC 25 у світі.

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Невдовзі після тріумфу в соцмережі X з'явилася переможна тактика кіберспортсмена.

До омріяного титулу та призових у 100 тисяч доларів його привела схема 4-4-2 зі збалансованим стилем "білд-апу" та двома атакувальними плеймейкерами в центрі поля.

Схема геймера / Фото з X @FUTWIZ

Випробувати тактику чемпіона FC25 Pro Open власноруч може кожен охочий, імпортувавши її у гру за допомогою коду: "$4?JU?%rvx5".