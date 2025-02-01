Falcons шокували світ, поповнивши свій склад з CS 2 Ніколою Ковачем, а шанувальники кіберспорту досі розходяться в оцінці цього переходу. Своєю думкою поділився легендарний український кіберспортсмен Zeus, повідомляє 24 Канал з посиланням на sport.ua.

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Zeus сумнівається в доцільності переходу

У намаганнях стати реальною силою на кіберспортивній сцені Counter-Strike 2, саудівська організація Falcons обрала NiKo "головною скрипкою" свого оновленого складу з дисципліни.

Чи стане він тим елементом, що приведе підопічних титулованого тренера Денні Соренсена до таких бажаних перемог покаже лише змагальний сезон, одначе зараз більшість геймерів дуже в цьому сумніваються.

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Не є винятком і легендарний капітан NAVI, переможець Мейджора та просто крутий кібератлет Данило "Zeus" Тесленко. На своїй трансляції на Twitch, він розкритикував перехід боснійця.

У новому складі він просто гравець. З ним Magisk, у якого чотири мейджори, і тренер Zonic з п'ятьма. Ти Нікола Ковач, але мейджорів у тебе немає,

– сказав Zeus.

За словами Тесленка, реальні шанси виграти такий бажаний для Ковача "Мейджор" у нього були в G2, а перехід до Falcons практично їх нівелює.

Якщо він перейшов не за мегавеликі гроші – він лоханувся,

– підсумував трансфер Данило.

Чи виявиться легенда "народжених перемагати" правим у цій ситуації покаже лише час та подальші результати "соколів".