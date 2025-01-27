IEM Katowice 2025: як це буде

Турнір у польському місті Катовіце стартує 29 січня й триватиме до 9 лютого. Участь у ньому візьмуть 24 команди, які боротимуться за головний приз у розмірі 400 000 доларів. Для "срібного" призера приберегли 180 000 доларів, а за третє місце віддадуть 80 000 доларів, пише 24 Канал.

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Цей турнір проходитиме повністю в офлайні. Команди зберуться на Spodek Arena. Серед них буде й українська команда NAVI, яка не проходила через відбір, а була прямо запрошена через свої попередні високі результати. Хоча Natus Vincere й опустились на третє місце в рейтингу HLTV після програшу на мейджорі, вони все ще входять до списку найкращих і будуть отримувати автоматичні запрошення на турніри. Хоча б як найпопулярніша команда 2024 року за результатами глядацьких переглядів.

Ось повний список команд, які потрапили на IEM Katowice 2025:

Natus Vincere

HEROIC

G2 Esports

The MongolZ

Team Vitality

FaZe Clan

MOUZ

Team Falcons

Team Liquid

FURIA Esports

paiN Gaming

MIBR

3DMAX

Eternal Fire

GamerLegion

Complexity

SAW

BIG

FlyQuest

Astralis

Wildcard

Virtus.pro

Imperial Female

Team Spirit

Які шанси Natus Vincere на перемогу

На жаль, поки що невідомо, з ким зіграє свій перший матч Natus Vincere. Суперник команди визначиться пізніше за результатами перших ігор на етапі Play-In. На цьому першому етапі Team Liquid зійдеться з HEROIC, Complexity з Eternal Fire, 3DMAX із FlyQuest, Astralis гратиме з MIBR, paiN Gaming з Virtus.pro, SAW з GamerLegion, Wildcard з BIG і Imperial Female з FURIA Esports.

NAVI вже перебуває на етапі Group Stage у групі B, де разом із нею також MOUZ, MongolZ і Team Spirit. Такі команди, як G2 Esports, Team Falcons, Team Vitality та FaZe Clan теж пройшли відразу до Group Stage, але перебувають у групі A.

Наразі головного фаворита визначити доволі складно. Експерти Favbet прогнозують хороші виступи одразу трьом колективам: Team Spirit, NAVI та Team Vitality. Шанс на перемогу "драконів" оцінюють у 4.20, водночас "народжені перемагати" та Vitality мають коефіцієнти у 4.30 та 4.50 відповідно.

За Natus Vincere зараз грають:

b1t, Валерій Ваховський.

Aleksib, Алексі Віролайнен.

jL, Юстинас Лекавічюс.

iM, Михай Іван.

w0nderful, Ігор Жданов.

Нагадаємо, у торішньому IEM Katowice 2024 Natus Vincere зайняла лише 7 місце, тому її призові склали 24 000 доларів. Переможцем тоді була Team Spirit. На другому місці опинилися FaZe Clan, а третє забрали гравці Team Falcons. MOUZ дісталося четверте місце.