IEM Katowice 2025: як це буде

Турнір у польському місті Катовіце стартує 29 січня й триватиме до 9 лютого. Участь у ньому візьмуть 24 команди, які боротимуться за головний приз у розмірі 400 000 доларів. Для "срібного" призера приберегли 180 000 доларів, а за третє місце віддадуть 80 000 доларів, пише 24 Канал.

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Цей турнір проходитиме повністю в офлайні. Команди зберуться на Spodek Arena. Серед них буде й українська команда NAVI, яка не проходила через відбір, а була прямо запрошена через свої попередні високі результати. Хоча Natus Vincere й опустились на третє місце в рейтингу HLTV після програшу на мейджорі, вони все ще входять до списку найкращих і будуть отримувати автоматичні запрошення на турніри. Хоча б як найпопулярніша команда 2024 року за результатами глядацьких переглядів.

Ось повний список команд, які потрапили на IEM Katowice 2025:

  • Natus Vincere
  • HEROIC
  • G2 Esports
  • The MongolZ
  • Team Vitality
  • FaZe Clan
  • MOUZ
  • Team Falcons
  • Team Liquid
  • FURIA Esports
  • paiN Gaming
  • MIBR
  • 3DMAX
  • Eternal Fire
  • GamerLegion
  • Complexity
  • SAW
  • BIG
  • FlyQuest
  • Astralis
  • Wildcard
  • Virtus.pro
  • Imperial Female
  • Team Spirit

Які шанси Natus Vincere на перемогу

На жаль, поки що невідомо, з ким зіграє свій перший матч Natus Vincere. Суперник команди визначиться пізніше за результатами перших ігор на етапі Play-In. На цьому першому етапі Team Liquid зійдеться з HEROIC, Complexity з Eternal Fire, 3DMAX із FlyQuest, Astralis гратиме з MIBR, paiN Gaming з Virtus.pro, SAW з GamerLegion, Wildcard з BIG і Imperial Female з FURIA Esports.

NAVI вже перебуває на етапі Group Stage у групі B, де разом із нею також MOUZ, MongolZ і Team Spirit. Такі команди, як G2 Esports, Team Falcons, Team Vitality та FaZe Clan теж пройшли відразу до Group Stage, але перебувають у групі A.

За Natus Vincere зараз грають:

  • b1t, Валерій Ваховський.
  • Aleksib, Алексі Віролайнен.
  • jL, Юстинас Лекавічюс.
  • iM, Михай Іван.
  • w0nderful, Ігор Жданов.

Нагадаємо, у торішньому IEM Katowice 2024 Natus Vincere зайняла лише 7 місце, тому її призові склали 24 000 доларів. Переможцем тоді була Team Spirit. На другому місці опинилися FaZe Clan, а третє забрали гравці Team Falcons. MOUZ дісталося четверте місце.