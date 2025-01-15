Сезон-2025 у кіберспортивному CS 2 обіцяє бути насиченим подіями, а українські вболівальники мають чимало приводів для хвилювання. Про ключові інтриги нового змагального року розповість 24 Канал.

До теми Команду NAVI з Counter-Strike 2 дивилися найбільше з усіх у 2024 році

Повернення NAVI на вершину

Саме напрочуд вдалий початок минулого року забезпечив "народженим перемагати" тріумф у номінації на "Найкращу команду" від HLTV.

Щоправда, наприкінці 2024 року NAVI суттєво здали позиції та провалили кілька турнірів. Причиною стала банальна втома, як зізналися самі учасники колективу.

NAVI у Копенгагені / Фото з hltv

Однак після зимових "канікул" гравці повернуться на сервер сповнені сил, аби знову спробувати піднятися на 1 місце у світовому рейтингу та поповнити музей Natus Vincere новими кубками, а сторінку Андрія Городенського в інстаграмі – новими світлинами.

Чи вдасться їм це? Важко сказати, особливо з огляду на фантастичну форму команд-опонентів – Spirit, G2 та Team Vitality. Але у цьому і є вся краса кіберспорту.

Український кіберспорт: чи станеться прорив

Для українських шанувальників кіберспорту цікавою буде не лише доля NAVI.

На Perfect World Shanghai Major доволі вдало для свого рівня виступила команда футболіста лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка – Passion UA.

Хоча хлопці не змогли пробитися далеко в цьому турнірі, у 2025 році вони точно повернуться більш досвідченими та готовими знову випробувати свої сили на "Мейджорі". До того ж склад колективу зазнав суттєвих змін у це міжсезоння.

Склад команди Passion UA / Скриншот з hltv

Ще більших змін зазнали Monte, які провели відверто невдалий 2024 рік.

Після провального сезону основний склад команди поповнили "випускники" академії організації – Monte Gen, а також їхній тренер. З огляду на це, шанувальники очікують набагато кращий сезон від своїх улюбленців.

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Як проявлять себе наші "легіонери"

Українські кіберспортсмени виступають і в закордонних організаціях. Зокрема, вітчизняним вболівальникам буде вельми цікаво спостерігати за оновленим дуетом з британської організації Fnatic – Родіоном "fear" Смиком та Денисом "Burmylov" Бурагою.

Чинним членом Ninja in Pyjamas, попри величезні перебудови в складі, залишився Артем Мороз, відомий як "r1nkle".

Де гратиме "s1mple" і чи гратиме взагалі

Ще одним "легіонером" цілком може стати легендарний Олександр "s1mple" Костилєв, якому наразі немає місця в злагодженій основі NAVI.

Вояж Олександра у Falcons наприкінці 2024 року виявився невдалим досвідом, команда з тріском провалила кваліфікацію на Perfect World Shanghai Major. Після цього, попри всі чутки, Костилєв відмовився приєднуватися до саудівської організації на постійній основі.

Де ж "s1mple" опиниться у новому сезоні? Чи, можливо, він знову візьме паузу від професійних виступів? Наразі важко припустити, але це точно одна з найбільших інтриг 2025 року.

Виступи оновлених Falcons

Не менш цікаво буде поглянути на Falcons 2.0, адже саудівські інвестори не полишають спроб створити зірковий колектив.

Головною скрипкою оновленої команди стане Нікола "niKo" Ковач, якому асистуватимуть досвідчений Еміль "Magisk" Рейф та тріо пристойних гравців, викуплених в організації HEROIC – "TeSeS", "degster" та "kyxsan".

Чи зможе легендарний тренер Денні "zonic" Соренсен витиснути максимум з цього складу та нарешті показати результати, на які так сподіваються власники команди, покажуть лише час та гра.