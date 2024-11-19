Попри амбітну мету, колектив Falcons з тріском пролетів повз шанхайський Мейджор, інформує 24 Канал.

До теми NAVI проходять до Perfect World Shanghai Major, здобувши три перемоги на відборі

Костилєв пропустить ще один Мейджор

Повернення легендарного s1mple у Counter-Strike 2 продовжує бути провальним, адже Falcons, де він виступає на правах оренди з NAVI, сенсаційно покинули RMR A без путівки на головний турнір року.

Фатальним для них став поєдинок проти GamerLegion, який "соколи" програли, поступившись 1:2 за мапами.

В купі з попередніми поразками від SAW та FaZe це забезпечило команді безславний виліт з турніру.

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Статистика останньої гри Falcons / Фото з HLTV

Оренда Костилєва закінчується наприкінці року, але раніше авторитетний журналіст повідомляв, що саудівська організація має право викупу контракту s1mple та хоче будувати новий колектив навколо го нього та Ніко Ковача, який приєднається до команди вже після Мейджора.

Цікаво, що єдиний раз до цього Костилєв не проходив кваліфікацію на Мейджор аж у 2015 році.

Отож, для нинішнього складу Falcons цей турнір, ймовірно, був останнім шансом завоювати трофей, а тепер фанатів організації очікує оновлений склад, який скоріше за все почне вимальовуватися вже після фіналу Perfect World Shanghai Major 2024.