Несмотря на амбициозную цель, коллектив Falcons с треском пролетел мимо шанхайского Мейджора, информирует 24 Канал.

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Костылев пропустит еще один Мейджор

Возвращение легендарного s1mple в Counter-Strike 2 продолжает быть провальным, потому что Falcons, где он выступает на правах аренды из NAVI, сенсационно покинули RMR A без путевки на главный турнир года.

Роковым для них стал поединок против GamerLegion, который "соколы" проиграли, уступив 1:2 по картам.

В купе с предыдущими поражениями от SAW и FaZe это обеспечило команде бесславный вылет из турнира.

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Статистика последней игры Falcons / Фото с HLTV

Аренда Костылева заканчивается в конце года, но ранее авторитетный журналист сообщал, что саудовская организация имеет право выкупа контракта s1mple и хочет строить новый коллектив вокруг него и Нико Ковача, который присоединится к команде уже после Мейджора.

Интересно, что единственный раз до этого Костылев не проходил квалификацию на Мейджор аж в 2015 году.

Поэтому, для нынешнего состава Falcons этот турнир, вероятно, был последним шансом завоевать трофей, а теперь фанатов организации ожидает обновленный состав, который скорее всего начнет вырисовываться уже после финала Perfect World Shanghai Major 2024.