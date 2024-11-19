Где сейчас NAVI

Встреча Natus Vincere с португальской командой SAW закончилась со счетом 2:0 в пользу украинцев. Уже сам этот факт обеспечил переход в финальные стадии турнира, поскольку условием для этого есть три победы, сообщает 24 Канал со ссылкой на HLTV.

Смотрите также Почему вам не стоит пропускать европейский RMR A Perfect World Shanghai Major 2024 по CS 2

Сегодня, 19 ноября, Falcons играли с GamerLegionс. Первая команда, в которой сейчас находится украинец Александр Костылев, известный как s1sple, проиграла. Если бы она и FaZe выиграли свои матчи, тогда Natus Vincere пришлось бы сыграть еще один матч.

Однако теперь известно, что NAVI попадают прямо в Elimination Stage мейджора. Полный список всех участников этой стадии еще неизвестен. SAW пока не выбыла из турнира и продолжит на Opening Stage – чуть дальше от заветного финала.

После игры с SAW Юстинас "jL" Лекавичус заявил, что команда, к сожалению, не в лучшей форме начала турнир, но будет иметь немного времени на тренировки, пока закончится этап отборов и команды дойдут до Elimination Stage.

У нас не было много времени, не было эффективности. У нас были некоторые проблемы на тренировочном лагере,

– говорит jL.

Предположительно, этим он намекал на тот факт, что на второй день RMR команда проиграла одну игру против MOUZ. Как бы там ни было, но этот проигрыш не изменений помешать NAVI попасть в финал.

Напомним, в команде Natus Vincere:

Валерий "b1t" Ваховский (Украина).

Юстинас "jL" Лекавичус (Литва).

Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия).

Михай "iM" Иван (Румыния).

Игорь "w0nderful" Жданов (Украина).

Тренер Андрей "B1ad3" Городенский (Украина).

Команда, которая займет первое место, заберет 500 000 долларов США. Для второго места зарезервировали 170 000 долларов, а третье место получит 80 000 долларов.