День первый
NAVI стартовала на RMR в группе A. Команда сначала победила британскую Fnatic на карте Inferno с результатом 13:9, а затем на той же карте обыграла чешскую SINNERS с результатом 13:5, сообщает 24 Канал.
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Для того, чтобы выйти на мейджор, команда должна получить три победы. Три поражения означают немедленный вылет. Так что на следующую игру все возлагали огромные надежды.
День второй
В понедельник, 18 ноября, состоялся матч Natus Vincere против MOUZ. К сожалению, этот раз украинская команда проиграла, будучи в шаге от быстрой квалификации.
- Карта Mirage принесла Natus Vincere победу – 13:4.
- Первый проигрыш состоялся на Dust – 8:13.
- В финале команды играли на Inferno, чтобы определить, кто же выйдет победителем. NaVi проиграли первую половину карты со счетом 3:9. Несмотря на то, что дальше они несколько отыгрались, все же это не помогло им получить первенство в этой серии матчей. Карта закончилась со счетом 7:13 в пользу MOUZ.
MOUZ, которые уже выиграли до этого два раза, таким образом обеспечили себе место на Perfect World Shanghai Major 2024.
Напомним, в команде Natus Vincere:
- Валерий "b1t" Ваховский (Украина).
- Юстинас "jL" Лекавичус (Литва).
- Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия).
- Михай "iM" Иван (Румыния).
- Игорь "w0nderful" Жданов (Украина).
- Тренер Андрей "B1ad3" Городенский (Украина).
Команда, которая займет первое место, заберет 500 000 долларов США. Для второго места зарезервировали 170 000 долларов, а третье место получит 80 000 долларов.