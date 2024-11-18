День первый

NAVI стартовала на RMR в группе A. Команда сначала победила британскую Fnatic на карте Inferno с результатом 13:9, а затем на той же карте обыграла чешскую SINNERS с результатом 13:5, сообщает 24 Канал.

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Для того, чтобы выйти на мейджор, команда должна получить три победы. Три поражения означают немедленный вылет. Так что на следующую игру все возлагали огромные надежды.

День второй

В понедельник, 18 ноября, состоялся матч Natus Vincere против MOUZ. К сожалению, этот раз украинская команда проиграла, будучи в шаге от быстрой квалификации.

Карта Mirage принесла Natus Vincere победу – 13:4.

Первый проигрыш состоялся на Dust – 8:13.

В финале команды играли на Inferno, чтобы определить, кто же выйдет победителем. NaVi проиграли первую половину карты со счетом 3:9. Несмотря на то, что дальше они несколько отыгрались, все же это не помогло им получить первенство в этой серии матчей. Карта закончилась со счетом 7:13 в пользу MOUZ.

MOUZ, которые уже выиграли до этого два раза, таким образом обеспечили себе место на Perfect World Shanghai Major 2024.

Напомним, в команде Natus Vincere:

Валерий "b1t" Ваховский (Украина).

Юстинас "jL" Лекавичус (Литва).

Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия).

Михай "iM" Иван (Румыния).

Игорь "w0nderful" Жданов (Украина).

Тренер Андрей "B1ad3" Городенский (Украина).

Команда, которая займет первое место, заберет 500 000 долларов США. Для второго места зарезервировали 170 000 долларов, а третье место получит 80 000 долларов.

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