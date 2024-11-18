День перший

NAVI стартувала на RMR у групі A. Команда спочатку перемогла британську Fnatic на карті Inferno з результатом 13:9, а потім на тій же карті обіграла чеську SINNERS з результатом 13:5, повідомляє 24 Канал.

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Для того, щоб вийти на мейджор, команда повинна отримати три перемоги. Три поразки означають негайний виліт. Тож на наступну гру всі покладали величезні надії.

День другий

У понеділок, 18 листопада, відбувся матч Natus Vincere проти MOUZ. На жаль, цього разу українська команда програла, бувши за крок до швидкої кваліфікації.

  • Карта Mirage принесла Natus Vincere перемогу – 13:4.
  • Перший програш відбувся на Dust – 8:13.
  • У фіналі команди грали на Inferno, щоб визначити, хто ж вийде переможцем. NaVi програли першу половину карти з рахунком 3:9. Попри те, що далі вони дещо відігралися, все ж це не допомогло їм отримати першість у цій серії матчів. Карта закінчилася рахунком 7:13 на користь MOUZ.

MOUZ, які вже виграли до цього два рази, таким чином забезпечили собі місце на Perfect World Shanghai Major 2024.

Нагадаємо, в команді Natus Vincere:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна).
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва).
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія).
  • Міхай "iM" Іван (Румунія).
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна).
  • Тренер Андрій "B1ad3" Городенський (Україна).

Команда, яка займе перше місце, забере 500 000 доларів США. Для другого місця зарезервували 170 000 доларів, а третє місце отримає 80 000 доларів.