Дебют легендарного українця в саудівській організації Falcons важко назвати успішним, адже колектив досі не виграв бодай однієї мапи. Що про це думає сам Олександр, він розповів у інтерв'ю для HLTV після вильоту з турніру ESL Challenger Katowice 2024.

До теми Провальний дебют, який дає надію – легенда Counter-Strike s1mple вперше зіграв за нову команду

Все ще попереду

Довгоочікуване повернення на професійну арену пройшло для Костилєва зовсім не так, як того очікували фанати, ймовірно, найкращого гравця в історії Counter-Strike. Після приєднання до Falcons на правах оренди до кінця року, він і команда програли 7 мап поспіль.

Попри важкий старт, s1mple все ще впевнений у своїх силах та ставить амбітні цілі на решту часу свого перебування в новій організації.

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Кіберспортсмен зізнався, що його особиста мета, яка збігається з бажанням команди – потрапити мінімум до стадії плей-офф на Perfect World Shanghai Major 2024.

Я відчуваю свою силу. Я відчуваю свою індивідуальну продуктивність, але цього все ще недостатньо, щоб перемогти команди. Я не дуже задоволений, але мене цілком влаштовує те, що я показую індивідуально. Я все ще роблю деякі помилки як командний гравець,

– прокоментував Олександр власну форму.

Отож, s1mple вірить, що результати неодмінно прийдуть, а амбітна мета цілком реалістична, але для її втілення потрібно невтомно працювати.

Я відчуваю, що ми можемо це зробити, але нам просто потрібно оновити наш пул карт. Ми намагаємося відчути один одного та знайти синергію. Нам просто потрібно більше часу,

– підсумував українець.

Наступний свій поєдинок Falcons проведуть аж 17 листопада проти чеської команди ECLOT, тож у них є чимало часу на підготовку на налагодження гри.