Здавалося б, що лишень недавно звістка про перехід, мабуть, найкращого гравця в історії змагального Counter-Strike стала справжнім шоком для фанатів кіберспорту, аж ось Костилєв вже вперше з'явився на сервері на правах учасника команди Falcons, інформує Games 24.

До теми Українець Олександр Костильєв, відомий як s1mple, повернеться до змагань, але зіграє не за NAVI

Перший млинець нанівець

Колектив саудівської організації провів перший офіційний матч в оновленому складі проти французької команди 3DMAX в рамках турніру Thunderpick World Championship 2024.

Поєдинок відбувся за схемою BO3 (3 мапи до двох перемог) та закінчився цілком впевненою перемогою останніх – 13:10 на Anubis та 13:9 на Nuke.

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Український снайпер шокував шанувальників напрочуд поганою грою на першій карті протистояння. Виступ Олександра навіть змусив фанатів говорити про його "заіржавілість", але це була лишень Anubis – мапа, яку s1mple не так часто грав в офіційних матчах до цього.

Зовсім іншу гру Костилєв демонстрував на Nuke, де він був набагато більше схожий на самого себе зразка найкращих часів.

Один з кращих моментів на мапі – дивитися відео

На другій карті українець відіграв набагато краще і залишив за собою чудову статистику, але в підсумку так і не зміг "витягнути" свою команду бодай на овертайми.

Наступну гру Falcons проведуть вже сьогодні (21 жовтня) о 18:00 проти слабшого в парі Virtus.pro та OG, тож у них буде швидкий шанс на реабілітацію.