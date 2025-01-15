Сезон-2025 в киберспортивном CS 2 обещает быть насыщенным событиями, а украинские болельщики имеют немало поводов для волнения. О ключевых интригах нового соревновательного года расскажет 24 Канал.

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Возвращение NAVI на вершину

Именно удивительно удачное начало прошлого года обеспечило "рожденным побеждать" триумф в номинации на "Лучшую команду" от HLTV.

Правда, в конце 2024 года NAVI существенно сдали позиции и провалили несколько турниров. Причиной стала банальная усталость, как признались сами участники коллектива.

NAVI в Копенгагене / Фото с hltv

Однако после зимних "каникул" игроки вернутся на сервер полны сил, чтобы снова попытаться подняться на 1 место в мировом рейтинге и пополнить музей Natus Vincere новыми кубками, а страницу Андрея Городенского в инстаграме – новыми фотографиями.

Удастся ли им это сделать? Трудно сказать, особенно учитывая фантастическую форму команд-оппонентов – Spirit, G2 и Team Vitality. Но в этом и есть вся прелесть киберспорта.

Украинский киберспорт: произойдет ли прорыв

Для украинских поклонников киберспорта интересной будет не только судьба NAVI.

На Perfect World Shanghai Major довольно удачно для своего уровня выступила команда футболиста лондонского "Арсенала" Александра Зинченко – Passion UA.

Хотя ребята не смогли пробиться далеко в этом турнире, в 2025 году они точно вернутся более опытными и готовыми снова испытать свои силы на "Мейджоре". К тому же состав коллектива претерпел существенные изменения в это межсезонье.

Состав команды Passion UA / Скриншот с hltv

Еще большие изменения претерпели Monte, которые провели откровенно неудачный 2024 год.

После провального сезона основной состав команды пополнили "выпускники" академии организации – Monte Gen, а также их тренер. Учитывая это, поклонники ожидают гораздо лучший сезон от своих любимцев.

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Как проявят себя наши "легионеры"

Украинские киберспортсмены выступают и в зарубежных организациях. В частности, отечественным болельщикам будет весьма интересно наблюдать за обновленным дуэтом из британской организации Fnatic – Родионом "fear" Смыком и Денисом "Burmylov" Бурагой.

Действующим членом Ninja in Pyjamas, несмотря на огромные перестройки в составе, остался Артем Мороз, известный как "r1nkle".

Где будет играть "s1mple" и будет ли играть вообще

Еще одним "легионером" вполне может стать легендарный Александр "s1mple" Костылев, которому пока нет места в слаженной основе NAVI.

Вояж Александра в Falcons в конце 2024 года оказался неудачным опытом, команда с треском провалила квалификацию на Perfect World Shanghai Major. После этого, несмотря на все слухи, Костылев отказался присоединяться к саудовской организации на постоянной основе.

Где же "s1mple" окажется в новом сезоне? Или, возможно, он снова возьмет паузу от профессиональных выступлений? Сейчас трудно предположить, но это точно одна из самых больших интриг 2025 года.

Выступления обновленных Falcons

Не менее интересно будет взглянуть на Falcons 2.0, ведь саудовские инвесторы не оставляют попыток создать звездный коллектив.

Главной скрипкой обновленной команды станет Никола "niKo" Ковач, которому будут ассистировать опытный Эмиль "Magisk" Рейф и трио приличных игроков, выкупленных в организации HEROIC – "TeSeS", "degster" и "kyxsan".

Сможет ли легендарный тренер Дэнни "zonic" Соренсен выжать максимум из этого состава и наконец показать результаты, на которые так надеются владельцы команды, покажут только время и игра.