Провальное выступление на отборочном турнире к Perfect World Shanghai Major заставило боссов Falcons к немедленным изменениям в составе, но, очевидно, будущее организации не связано с s1mple, несмотря на все слухи, информирует 24 Канал.

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Falcons посадили на скамейку 3 игроков, а s1mple заявил, что не перейдет в коллектив

Похоже, что саудовской организации не суждено создать команду мечты с Нико Ковачем и Александром Костылевым в одном составе.

Несмотря на информацию о том, что именно таков план Falcons, сам s1mple опроверг свой переход в коллектив на постоянной основе после аренды, длящейся до конца 2024 года.

В Falcons я не перехожу, – коротко написал киберспортсмен в своем телеграм-канале.

Вполне вероятно, что ранее Костылев все же хотел присоединиться к организации, а его окончательное решение стало следствием провальной игры на RMR.

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Falcons в свою очередь объявили о том, что на скамейку запасных отправляются сразу 3 игрока – Maden, Snappi и легендарный dupreeh.

Учитывая такую масштабную перестройку от команды с хорошими финансовыми возможностями, межсезонье киберспортивного Counter-Strike 2 обещает быть очень интересным в плане переходов игроков.