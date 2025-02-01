Falcons шокировали мир, пополнив свой состав по CS 2 Николой Ковачем, а поклонники киберспорта до сих пор расходятся в оценке этого перехода. Своим мнением поделился легендарный украинский киберспортсмен Zeus, сообщает 24 Канал со ссылкой на sport.ua.

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Zeus сомневается в целесообразности перехода

В попытках стать реальной силой на киберспортивной сцене Counter-Strike 2, саудовская организация Falcons выбрала NiKo "главной скрипкой" своего обновленного состава по дисциплине.

Станет ли он тем элементом, что приведет подопечных титулованного тренера Дэнни Соренсена к столь желанным победам покажет только соревновательный сезон, однако сейчас большинство геймеров очень в этом сомневаются.

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Не является исключением и легендарный капитан NAVI, победитель Мейджора и просто крутой кибератлет Даниил "Zeus" Тесленко. На своей трансляции на Twitch, он раскритиковал переход боснийца.

В новом составе он просто игрок. С ним Magisk, у которого четыре мейджора, и тренер Zonic с пятью. Ты Никола Ковач, но мейджоров у тебя нет,

– сказал Zeus.

По словам Тесленко, реальные шансы выиграть такой желанный для Ковача "Мейджор" у него были в G2, а переход в Falcons практически их нивелирует.

Если он перешел не за мегабольшие деньги – он лоханулся,

– подытожил трансфер Данило.

Окажется ли легенда "рожденных побеждать" правым в этой ситуации покажет лишь время и дальнейшие результаты "соколов".