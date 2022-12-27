Цього разу батьківський інстинкт явно не підвів. Батько встиг приєднатися до бою саме вчасно, аби перемогти обох ворогів.

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Батько захистив сина у For Honor

For Honor — це середньовічний фентезійний файтинг, у якому герої з різних фракцій протистоять один одному в жорстокому ближньому бою. Гравці можуть грати за кількох героїв із п’яти різних фракцій — лицарів, вікінгів, самураїв, Ву Ліня та чужинців.

Клас законник, який використовує батько, у For Honor належить до фракції лицарів і є танковим гібридним героєм, який зосереджується на контролі натовпу, дезорганізації та сильних атаках із великою шкодою.

На початку відео можна почути, як син вимовляє імена героїв, які його атакують. Тоді батько каже йому спробувати помститися, поки він мчить до вежі, на якій вже триває бій утрьох.

Поки батько прибіг на допомогу, вороги вже встигли вбити його сина. Та він не розгубився: щойно знищивши ворогів, він зміг оживити свого малого напарника.

Це дуже веселе відео, яке справді зворушує серце. Жорстокі кінематографічні бої та яскраві страти For Honor завжди створюють цікаве видовище, а додавання до цього трохи батьківського захисту робить його ще цікавішим.