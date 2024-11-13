У Fortnite з'явиться новий режим для гри від першої особи: коли чекати

Спільнота для творців Fortnite опублікувала анонс нового режиму, який дозволить вам грати від першої особи. Оскільки повідомлення надійшло не від основного акаунту, а від FNCreate, цей режим, судячи з усього, буде зарезервований для Fortnite Creative і не буде включений в стандартний режим королівської битви.

Деталі

Чутки про появу режиму від першої особи у Fortnite ходили роками. Нарешті гравці мають офіційну дату, на яку можуть з нетерпінням чекати: 11 грудня 2024 року. Поки невідомо, який саме острів творці придумали для цієї нової перспективи, яка зброя буде сумісна з цим режимом та інші особливості, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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Можна лише припустити, що розробники гри оцінять популярність нового режиму й вирішать додати його і в стандартному режимі королівської битви. Тоді користувачі змогли б обирати для себе найзручніший варіант.

Ми також маємо перший кадр того, як виглядатиме режим від першої особи:

На жаль, це поки що все, що відомо.

З інших новин, Fortnite підтвердила, що оригінальна мапа гри повернеться назавжди з 6 грудня, тож гравці зможуть насолоджуватися першим сезоном 1-го розділу, коли забажають.

Крім того, в останньому оновленні Fortnite з'явиться нова косметика Nike та Jordan "Kicks".