Нова дата виходу InZOI

Коли ми вперше почули про проєкт InZOI рік тому, він вразив глядачів своєю значно реалістичнішою графікою, ніж у Sims, та великими амбіціями, обіцяючи сучасний погляд на жанр. Хоча вихід гри відкладено до наступного року, гарна новина полягає в тому, що тепер у неї є підтверджена дата раннього доступу: 28 березня 2025 року. Підтвердження надійшло в листі до спільноти від продюсера та режисера Хенджуна Кіма, повідомляє 24 Канал з посиланням на NeoWin.

Ми перепрошуємо, що не змогли надати вам гру раніше, але це рішення відображає наше прагнення дати inZOI найкращий старт,

– сказав Кім.

При цьому він порівняв розробку гри з процесом зростання людини: "Кажуть, що серед приматів виховання людської дитини до дорослого віку займає найдовше часу, тому що люди повинні бути готові витримати і адаптуватися до свого постійно мінливого оточення. Додаткова любов і турбота, необхідні для того, щоб виростити дитину до дорослого життя. Ось як я бачу нашу подорож з inZOI".

Студія вирішила зачекати після того, як отримала багато відгуків про набір для створення персонажів гри, який вона раніше випустила окремо від самої гри у відкритий доступ. Перші гравці, за словами розробників, надіслали величезну кількість вражень і пропозицій, що дозволило внести чимало змін, але й означало, що тепер потрібно більше часу.

Окрім керування віртуальними персонажами, їхнього розвитку та будівництва, гра також обіцяє світи, натхненні Сеулом, Лос-Анджелесом та Індонезією. Частиною проєкту є навіть транспортні засоби, якими можна керувати.

Дивіться ґеймплейний трейлер: відео

Після того, як Paradox скасувала свій власний проєкт Life by You і нещодавно закрила студію, багато шанувальників The Sims звернулися до InZOI, щоб задовольнити свою потребу в чомусь новому, оскільки Sims уже занадто довгий час не отримує нової повноцінної частини, натомість випускаючи невеликі оновлення.

Нещодавно EA підтвердила, що не має планів щодо продовження, а Project Rene, який багато років вважали цим продовженням, насправді є онлайн-грою в тому ж всесвіті.